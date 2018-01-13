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Морякам, которые пожаловались Владимиру Путину, выплатили все долги по зарплате

13 Января 2018 в 11:00
Морякам, которые пожаловались Владимиру Путину, выплатили все долги по зарплате

Морякам судов южно-сахалинской компании «Вип Строй Холдинг», которые пожаловались Владимиру Путину, выплатили все долги по зарплате полностью. После того, как в ситуации начала разбираться Генеральная прокуратура, к руководству компании было возбуждено 20 уголовных дел. На сайте nsn.fm сообщается, что жалоба подана моряками в июне 2017 года. Инспекторы профсоюзной организации проверили 68 судов, в «Находка Портбункер» была обнаружена масса проблем, и в результате компания признала о своем банкротстве. Представители дальневосточного регионального профсоюза моряков сообщили, что были предприняты «громадные усилия», чтобы повлиять на ситуацию.

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