Начался завершающий этап переговоров Индии и РФ по поставке ЗРК С-400

Индия и Россия вышли на завершающий этап переговоров по контракту на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Об этом сообщает индийская пресса со ссылкой на источник в Министерстве обороны. Предположительно, соглашение будет заключено в следующем финансовом году, он начинается 1 апреля.

Поставки пяти дивизионных комплексов ПВО начнутся спустя два года после подписания контракта. Сделка оценивается в 5 с половиной миллиардов долларов. Ранее аналогичные соглашения Россия уже заключила с Китаем и Турцией. Продолжаются переговоры о поставках с Саудовской Аравией.