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Начался завершающий этап переговоров Индии и РФ по поставке ЗРК С-400

22 Января 2018 в 17:47
Начался завершающий этап переговоров Индии и РФ по поставке ЗРК С-400

Индия и Россия вышли на завершающий этап переговоров по контракту на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Об этом сообщает индийская пресса со ссылкой на источник в Министерстве обороны.  Предположительно, соглашение будет заключено в следующем финансовом году, он начинается 1 апреля.

Поставки пяти дивизионных комплексов ПВО начнутся спустя два года после подписания контракта. Сделка оценивается в 5 с половиной  миллиардов долларов. Ранее аналогичные соглашения Россия уже заключила с Китаем и Турцией. Продолжаются переговоры о поставках с Саудовской Аравией.

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