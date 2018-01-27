Китай может опередить Россию по разработке боевых роботов. Мнение эксперта

Константин Сивков в эфире НСН рассказал, что Россия сегодня опережает Китай по применению искусственного интеллекта в военной сфере, но это преимущество может быть потеряно.

Китай начинает разработку искусственного интеллекта для применения в оборонной сфере. Соответствующее поручение дал лидер страны Си Цзиньпин. Он уверен, что технологический прорыв поможет КНР противостоять «господству США в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Бля того, чтобы догнать и перегнать США по техническим показателям, в Пекине создадут технологический парк, площадью 54,87 га. Власти страны планируют привлечь туда в размере 2,1 млрд долларов, пишет South China Morning Post.



В России разработка ИИ ведется давно. Как рассказал НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, искусственный интеллект уже весьма широко используется в российской армии.

«Роботизированные комплексы, которые используются, в том числе, в российской армии, построены с использованием технологий искусственного интеллекта. Хорошую эффективность демонстрируют и российские крылатые ракеты, в которых тоже имеются элементы искусственного интеллекта для обеспечения точного попадания в цель». – пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что российские разработчики еще очень сильно отстают от США, зато опережают Китай. Правда, это преимущество легко потерять без наращивания научного потенциала.

Мы четверть века стояли, а американцы в это время развивались. Но советский задел был достаточно серьезный и основательный. Поэтому в плане боевых роботов мы можем держаться на довольно хорошем уровне. Китай мы несколько опережаем, но в дальнейшем он это отставание достаточно быстро наверстает. В Китае создана система, которая обеспечивает быстрое наращивание научного потенциала. У нас такой системы нет, потому что до сих пор чиновники и бухгалтеры командуют наукой через ФАНО», - посетовал военный эксперт.

Добавим, что ИИ сегодня все глубже проникает во все сферы жизни. Одна из них – банковская. На деловом завтра в Давосе глава Сбербанка Герман Греф назвал направление ИИ одним из приоритетных. Он напомнил, что в СБ создана и функционирует ИИ-лаборатория. Кроме того, Греф представил гостям завтрака человекоподобного робота Софию.