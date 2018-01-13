Эксперты назвали выдумками заявление США о ядерном превосходстве России

РИА Новости

Военные эксперты в эфире НСН заявили, что стратегический ядерный паритет России и США прописан в договоре СНВ-3, и здесь ни у кого превосходства быть не может.

Россия по ядерному потенциалу не может превосходить США, потому что соблюдает условия договора СНВ-3, где прописаны ограничения по стратегическим ядерным вооружениям. Такое заявление сделал в эфире НСН военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Заявление, что Россия превосходит США по ядерному потенциалу – это неправда. Есть договор СНВ-3, по которому мы примерно равны по количеству наших стратегических ракет и носителей, стратегических бомбардировщиков и морских стратегических ракет, а также по количеству боеголовок. Это неправда, что они отстают от нас в стратегических ядерных силах. Это попытка обосновать и оправдать перед общественностью и Конгрессом модернизацию своих стратегических ядерных сил, на которую на ближайшие 30 лет выделено уже больше триллиона долларов», - сказал собеседник агентства.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский также подтвердил в эфире НСН, что по стратегическому ядерному вооружению, согласно действующему до 2021 года договору СНВ-3, соревнований между странами быть не может.

«По части качественных показателей структуры ядерных сил США и России существенно различаются. У нас основу составляют наземные межконтинентальные баллистические ракеты, у США больше внимания уделяется баллистическим ракетам подводных лодок и стратегической авиации. Но это различие не настолько существенное, чтобы повлиять на баланс стратегических ядерных сил», - отметил Виктор Мураховский.

Что же касается российских тактических ядерных боеприпасов, которые упоминаются в открытой части доктрины, то достоверных сведений об их количестве в различных видах ВС РФ нет ни у кого. И то, «что американцы там себе придумывают», остается на их совести, подчеркнул эксперт.

«Тактические ядерные боеприпасы на стратегический ядерный паритет фактически не влияют, потому что это боеприпасы поля боя, в лучшем случае – оперативно-тактической глубины. Они никаким образом не задевают интересы США, до которых эти боеприпасы по определению не долетят», - заявил главред журнала «Арсенал Отечества».

При этом Мураховский признал, что в России модернизация ядерного щита действительно началась раньше, чем в США. Все потому, что Россия после распада СССР практически не обновляла свои стратегические ядерные силы, а в последние годы усилила темпы этого обновления по той причине, что сроки службы вооружений, которые были выпушены в 70-80-е годы прошлого века, истекают или уже истекли.

Ранее в США опубликовали открытую часть ядерной доктрины Вашингтона. Авторы документа открыто заявили о существующем ядерном преимуществе России над США и странами НАТО.