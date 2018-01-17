Эксперт посоветовал отрегулировать российские ЧВК по примеру США и Англии

Член Общественного совета при Минобороны в эфире НСН рассказал, что легализация ЧВК поможет избавиться от сложившейся «лукавой» ситуации.

Законопроект, легализующий деятельность частных военных компаний (ЧВК), будет внесён в Госдуму в течение месяца. Об этом рассказал первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. По его словам, необходимость этого документа была доказана в Сирии. В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что готов включиться в работу над законопроектом, сообщает RT.

Член Общественного совета при Минобороны Виктор Баранец в эфире НСН заявил, что знает о двух нелегальных ЧВК в России (слушайте аудио).

«В России создалась в некоторой степени лукавая ситуация, при которой частные военные компании существуют. Сейчас их, по мои данным, две, а закона, который бы определял статус таких структур, нет. Одна из них уже работает на территории Сирии. Они побывали и в других горячих точках мира. Безусловно, всё это надо законодательно регулировать абсолютно таким же образом, как это сделано и в США, и в Англии, и в ряде других стран», - уверен эксперт.

В проекте соответствующего закона планируется прописать ряд требований и гарантий к россиян, которые работают на ЧВК. Также им будет запрещено изменять границы, нарушать суверенитет и свергать законные органы власти в странах, сообщает «ФедералПресс» .