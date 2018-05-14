Эксперт подтвердил отсутствие зарубежных аналогов боевого робота «Уран-9»

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии в эфире НСН заявил, что в РФ за короткое время было создано целое семейство роботизированных комплексов.

Американские СМИ заявили, что российские робототехнические комплексы «Уран» оставили своих конкурентов из других стран далеко позади. The National Interest предположил, что они способны изменить расстановку сил в военных конфликтах, которые возникнут в будущем. Обозреватель отметил, что в США и Китае только разрабатываются роботы-танки, в то время как «Уран-9» уже был применён в Сирии.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН подтвердил, что прямых аналогов «Урану-9» за рубежом нет (слушайте аудио).

«Российская армия за короткий период создала целое семейство [роботизированных] комплексов. Ряд из них проходит испытания, ряд – принят на вооружение. “Уран-9” тоже прошёл испытания в САР, но пока на вооружение не принят, тем не менее, он получил одобрение министерство обороны, надо ещё провести опытно-войсковую эксплуатацию, чтобы он поступил на вооружение и начал серийно выпускаться. Если говорить об иностранных изделиях, то прямых аналогов таким робототехническим комплексам нет ни в одной стране. Тем более на такой стадии, чтобы они уже были на снабжении вооружённых сил или завершали испытания», - отметил Мураховский.

При этом Виктор Мураховский уточнил, что называть «Уран-9» роботом-танком неправильно.

Напомним, «Уран-9» был создан для защиты личного состава и его вывода из-под огня противника. При этом роботизированный комплекс оснащён мощным вооружением, которое позволяет ему наряду с живой силой поражать легкобронированную технику и танки. Ранее в Минобороны рассказали, что этот комплекс отлично зарекомендовал себя в Сирии.