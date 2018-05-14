Понедельник
14 мая
USD 61.74
EUR 73.51
Армия и вооружение

Эксперт подтвердил отсутствие зарубежных аналогов боевого робота «Уран-9»

14 Мая 2018 в 10:11
Эксперт подтвердил отсутствие зарубежных аналогов боевого робота «Уран-9»

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии в эфире НСН заявил, что в РФ за короткое время было создано целое семейство роботизированных комплексов.

Американские СМИ заявили, что российские робототехнические комплексы «Уран» оставили своих конкурентов из других стран далеко позади. The National Interest предположил, что они способны изменить расстановку сил в военных конфликтах, которые возникнут в будущем. Обозреватель отметил, что в США и Китае только разрабатываются роботы-танки, в то время как «Уран-9» уже был применён в Сирии.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН подтвердил, что прямых аналогов «Урану-9» за рубежом нет (слушайте аудио).

«Российская армия за короткий период создала целое семейство [роботизированных] комплексов. Ряд из них проходит испытания, ряд – принят на вооружение. “Уран-9” тоже прошёл испытания в САР, но пока на вооружение не принят, тем не менее, он получил одобрение министерство обороны, надо ещё провести опытно-войсковую эксплуатацию, чтобы он поступил на вооружение и начал серийно выпускаться. Если говорить об иностранных изделиях, то прямых аналогов таким робототехническим комплексам нет ни в одной стране. Тем более на такой стадии, чтобы они уже были на снабжении вооружённых сил или завершали испытания», - отметил Мураховский.

При этом Виктор Мураховский уточнил, что называть «Уран-9» роботом-танком неправильно. 

Напомним, «Уран-9» был создан для защиты личного состава и его вывода из-под огня противника. При этом роботизированный комплекс оснащён мощным вооружением, которое позволяет ему наряду с живой силой поражать легкобронированную технику и танки. Ранее в Минобороны рассказали, что этот комплекс отлично зарекомендовал себя в Сирии.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.