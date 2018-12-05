Среда
05 декабря
USD 66.45
EUR 75.66
Армия и вооружение

Эксперт объяснил, почему «Бал» в Азербайджане даже гипотетически не угрожает Армении

5 Декабря 2018 в 18:20
Эксперт объяснил, почему «Бал» в Азербайджане даже гипотетически не угрожает Армении
ФОТО: транспортно-перегрузочная машина берегового ракетного комплекса "Бал" // wikipedia.org
Главный редактор журнала «Солдаты России» в эфире НСН напомнил, что в акватории Каспийского моря у Азербайджана противников нет.

СМИ сообщили, что Россия передумала продавать береговой ракетный комплекс «Бал-Э» Азербайджану. Такое решение было принято из-за опасений нанесения потенциальной угрозы кораблям Каспийской флотилии даже модификациями, которые предназначены для экспорта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на военного чиновника.

В свою очередь, главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН заявил, что в акватории Каспийского моря Азербайджану никто не угрожает.

«Я могу оценивать только гипотетическую необходимость или отсутствие необходимости продавать Азербайджану “Бал”. У противников Азербайджана нет морской границы, то есть они нигде не выходят к морю. Все остальные соседи Азербайджана по Каспийскому морю не представляют для него никакой угрозы, кроме угрозы самого Азербайджана. В этом случае Азербайджан будет усилен до состояния страны, которая способна простреливать насквозь нашими “Балами” каспийское пространство и [может] гипотетически применить его в случае обострения против нас – я в этом случае логику Минобороны понимаю», - заверил НСН собеседник, подчеркнув, что не обладает информацией, отказало ли Минобороны Баку.

Политолог: России нужно подтолкнуть Армению к переговорам с Азербайджаном
По словам Владислава Шурыгина, «Бал» даже гипотетически не может угрожать Армении.

«Можно идти навстречу Армении и не продавать из-за этого, а можно вспомнить, что от границы Армении до моря примерно 300 километров по прямой через территорию Азербайджана. Поэтому морской комплекс “Бал”, который предназначен для уничтожения кораблей, даже гипотетически не сможет угрожать армянским лодкам на озере Севан», - убеждён Шурыгин.

В то же время ещё один высокопоставленный источник заверил СМИ в том, что головка самонаведения ракеты типа Х-35, которая используется в «Бал-Э», ранее была модернизирована для использования и по наземным целям, а это, в свою очередь, может способствовать использованию комплекса в Нагорном Карабахе. Напомним, в мае 1994 года между Арменией и Азербайджаном было заключено соглашение о прекращении огня. В 2016 году конфликт обострился.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.