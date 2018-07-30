Эксперт назвал реальным создание сверхтяжёлого самолёта в РФ за 10 лет

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Экс-конструктор ОКБ «Сухой» в эфире НСН рассказал, что в итоге это время может увеличиться.

Работы по созданию сверхтяжёлого самолёта на смену Ан-124 «Руслан» будут вестись до 2027 года. Такие цифры следуют из Госпрограммы вооружения, рассказал 30 июля вице-премьер Юрий Борисов, который курирует ВПК. Он уточнил, что для этих целей воздушное судно будет «оцифровано», а также получит новый двигатель ПД-35 (сейчас этим занимается Объединённая двигателестроительная корпорация). Больше ничего нового в самолёте не будет, сообщает ТАСС.

Экс-конструктор ОКБ «Сухой», авиаэксперт Вадим Лукашевич в эфире НСН посчитал девятилетний срок вполне реальным для создания нового двигателя.

«Указанные сроки – это то, о чём я говорил. Это реальные сроки. Создание нового самолёта класса “Руслана” - это как раз десятилетняя программа с учётом того, что двигателя нет. Чтобы он вышел на нормальные характеристики, подтвердил свои характеристики, нужны те же самые 7-8 лет. Соответственно, создание за 10 лет самолёта для России с учётом нынешнего состояния авиапрома – это реально. Может быть, потом этот срок уйдёт вправо» - считает эксперт.

По словам Вадима Лукашевича, России придётся создать центр по производству крупных агрегатов, прежде чем создавать сам самолёт.

«“Руслан” должен создаваться из очень крупных агрегатов. В “Руслане” наиболее крупными агрегатами являются центроплан и крыло с очень большими монолитными цельнофрезерованными панелями. Сейчас, имея сборочный комплекс в Ульяновске, мы должны создать комплекс, на котором самые сложные агрегаты будут создаваться», - отметил собеседник НСН.

В то же время Вадим Лукашевич призвал отказаться от упоминания «Руслана», когда речь идёт о создании в РФ нового сверхтяжёлого самолёта, чтобы у Украине не было «поводов возбудиться».

Напомним, ранее на Украине заявили, что Россия самостоятельно не сможет произвести самолёт Ан-124 «Руслан», поскольку вся техническая информация и данные об испытаниях находятся в государственном предприятии «Антонов». Ранее некоторые СМИ сообщали, что разработкой сверхтяжёлого самолёта в РФ займётся «Ил», сообщает Ura.ru .