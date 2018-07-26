Эксперт назвал фантастикой попытки США противостоять российскому оружию «Судного дня»

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Виктор Мураховский в эфире НСН напомнил, что противолодочную систему, которая будет контролировать все моря и океаны, не удалось создать во времена холодной войны.

Американские и британские военные придумали способ противодействия российскому атомному подводному беспилотнику «Посейдон». Для этих целей могут использоваться противолодочные самолёты и подводные датчики, сообщает Covert Shores. Ранее страны Запада назвали беспилотник РФ устройством «Судного дня». Теперь, по версии СМИ, против «Посейдона» из РФ может использоваться американский «Посейдон» (Boeing P-8), с борта которого будут спускаться гидроакустические буи.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН посчитал такую идею фантастикой.

«Невозможно построить противолодочную систему, которая перекрывала бы все моря и океаны, а также все побережья США и Великобритании. Попытаться можно. На это придётся потратить 10 военных бюджетов США, но успех не гарантирован. Это фантастика полная, если они собираются строить противолодочные рубежи вдоль всех побережий», - считает эксперт.

По словам Виктора Мураховского, в советское время подобную систему создать не удалось

«В годы холодной войны они безуспешно пытались построить систему таких датчиков обнаружения для предотвращения выхода советских подлодок Северного флота в Атлантический океан. А в современных условиях это вообще фантастика. СМИ могут много чего заявить, но на практике это нереализуемо», - заключил в эфире НСН Мураховский.

Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному посланию рассказал о разработанных в России беспилотных подводных аппаратах, которые могут передвигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность со скоростью, которая будет выше скорости подлодок, современных торпед и надводных кораблей, сообщает Газета.ру .