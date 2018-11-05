Back in Ussr: Индия покупает «Триумф» за рубли

РИА Новости

Экономист Валентин Катасонов в эфире НСН напомнил, что СССР продавал оружие за рубли и нынешней России ничего не мешает вернуться к этой практике.

Россия и Индия на минувшей неделе заключили контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Эта сделка стала первым крупным недолларовым соглашением по продаже российского оружия со времен распада СССР. Сумма контракта оценивается в 330 млрд долларов. Индия получит пять полков ЗРК.

Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН отметил, что «схема продажи военной техники за рубли не является оригинальной».

«СССР поставлял оружие в десятки стран, прежде всего, в развивающиеся страны. Как правило, эти сделки оформлялись при помощи каких-то кредитных договоров, по которым мы получали какие-то товары из этих развивающихся стран. Это могло быть сырье или продовольствие. Я не исключаю, что за этими конкретными сделками по поставкам зенитных комплексов С-400 стоят какие-то межгосударственные договоренности или встречные контракты, о которых мы пока ничего не знаем. Раз Индия платит рублями, значит, есть какие-то контракты, по которым индусы сумеют заработать эти самые рубли. Пока мы видим только одну сторону медали», - заявил собеседник агентства.

О том, что Москва и Нью-Дели имеют договоренность о расчетах в национальных валютах, 23 октября заявлял глава «Рособорнэкспорта» Александр Михеев. Контракт на поставку С-400 был заключен в рублях и стал самым крупным в постсоветской истории РФ, пишет RT.

Добавим, Индия стала третьим иностранным покупателем российских ЗРК после Китая и Турции. Контракт на поставку Нью-Дели С-400 «Триумф» готовился три года. Когда многолетние переговоры близились к финалу, США пригрозили индусам санкциями, если они не откажутся от идеи покупки российского вооружения. Однако шантаж со стороны американцев «не прошел». Как пояснил в эфире НСН бывший начальник международно-договорного управления Минобороны, генерал-лейтенант Евгений Бужинский, Индия не будет в угоду Вашингтону отказываться от «лучшего в мире вооружения».