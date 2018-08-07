Адмирал: «Вечный» ядерный реактор для АПЛ не имеет аналогов в мире

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков

Бывший командующий Северным флотом в эфире НСН рассказал, что изобретение «Росатома» позволит сэкономить затраты ресурсов.

Уникальная активная зона ядерного реактора для атомных подлодок создана в России. Её ресурса хватает на весь жизненный цикл субмарины. Уже две таких транспортных активных зоны для подлодок четвёртого поколения прошли межведомственные испытания, говорится в годовом отчёте «Росатома».

в эфирерассказал, что изобретение позволит повысить коэффициент боевого использования субмарин.

«Пока аналогов таким двигателям в мире нет. Дело в том, что ресурс подлодки в среднем составляет порядка 30 лет. За это время активную зону ядерного реактора меняют как минимум три раза в зависимости от напряжения использования. Новое изобретение позволяет эти замены не делать, и подводная лодка в течение всего ресурса остаётся на одной заправке ядерного топлива. Это позволяет значительно повысить коэффициент боевого использования и продлевает не только возможности боевого использования по времени, но и создаёт условия для более маневренного и активного использования подлодки вне зависимости от расходования ядерной энергии. Это очень серьёзное достижение, которое будет способствовать экономии затрат ресурсов на эксплуатацию подлодки», - предположил в эфире НСН адмирал.

По словам Вячеслава Попова, над этим изобретением «Росатом» мог работать уже давно.

«Научные работы не прекращаются. Я думаю, что начаты работы давно. А сейчас получим результат», - заключил в эфире НСН Попов.

Активная зона – область реактора, в которой содержится ядерное топливо. В ней проходит управляемая цепная реакция, сообщает RT.

Напомним, в мае в Крыму стартовали испытания робота-беспилотника «Клавесин-2». Внешне он похож подлодку, выполненную в миниатюре. Беспилотный аппарат оснащён современным оборудованием. Подводный робот сможет проводить разведку обстановки и исследовать рельеф дна.