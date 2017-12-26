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Армия и вооружение

Адмирал: Сопровождение «Адмирала Горшкова» британским кораблём - обычное дело

26 Декабря 2017 в 18:09
Адмирал: Сопровождение «Адмирала Горшкова» британским кораблём - обычное дело
ФОТО: function.mil.ru

Экс-командующий Северным флотом в эфире НСН рассказал, что сопровождение «Адмирала Горшкова» не несёт никаких рисков.

Британский военный корабль сопроводил российский фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Об этом рассказали в министерстве обороны Соединённого Королевства. HMS St Albans, который принадлежит ВМС Великобритании отплыл 23 декабря и вернётся в Портсмут 26 декабря. Известно, что «Адмирал Горшков» проходил близ территориальных вод Англии.

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в эфире НСН назвал подобное сопровождение обычным делом.

«Эта привычная процедура и для них, и для нас. Никаких рисков это не несёт. Он идёт по нейтральным водам. Сопровождение – это обычное дело. Они сопровождают нас, а мы сопровождаем их. Это обычная процедура. Если в зоне ответственности появляется иностранный военный корабль, то, как правило, из наряда дежурных сил выделяется корабль для сопровождения, потом их меняют и сопровождают в своей зоне ответственности» - поделился с НСН адмирал.

Напомним, фрегат «Адмирал Горшков» был заложен в 2006 году. На воду судно спустили в 2010 году. Его первые испытания состоялись в ноябре 2014 года. Сейчас проходят заключительные испытания корабля, после чего будет передан Военно-морскому флоту РФ.

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