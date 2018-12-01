Адмирал поддержал ограничение прохода иностранных кораблей по Севморпути

РИА Новости

Экс-командующий Северный флотом, адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН объяснил, что уведомительный характер прохода по Севморпути в наших национальных интересах.

Россия вводит систему уведомлений для прохода иностранных кораблей по Северному морскому пути. Об этом сообщил 30 ноября начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. С 2019 года иностранным судам для преодоления этого коридора придется заранее оповещать российские власти.

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН инициативу поддержал.

«Не знаю, как отнесутся к этому заинтересованные страны, но проход по уведомлению – нормальная практика. Северный морской путь является нашим национальным путем. Это наша национальная артерия. Проход по Севморпути только по предварительному уведомлению соответствует нашему законодательству. Прошу заметить, что мы вводим систему не разрешений, а уведомлений. То есть не закрываем проход, а всего лишь просим предупреждать о намерении по нему пройти», - пояснил собеседник агентства.

В начале осени американские СМИ, в частности The Washington Post, писали, что скоро Севморпуть может стать серьезным конкурентом египетскому Суэцкому каналу. При использовании этой артерии существенно экономится время и топливо, в отличие от южных маршрутов там нет пиратов. В НАТО выражали обеспокоенность этой перспективой. Свои претензии на Севморпуть Альянс выразил октябрьскими учениями Trident Juncture, которые стали крупнейшими маневрами НАТО в арктической зоне с 2002 года.

Между тем, эксперты неоднократно отмечали, что повышенное внимание к охране Северного морского пути вызвано не только соображениями военной безопасности, но и соображениями экологической угрозы.

Ряд проливов по трассам Севморпути имеет относительно небольшую глубину, что чревато авариями, если западные страны без уведомления будут проводить по ним танкеры и грузы.

Протяженность Северного морского пути составляет почти 5,5 тысяч километров. Этот коридор является кратчайшим между западной и восточной частями континента, а также между Европой и Восточной Азией. Большая часть пути проходит в территориальных водах России и в зоне ее исключительных экономических интересов. Проход по Севморпути обеспечивают российские ледоколы.