20 экипажей истребителей МиГ-29 и Су-30СМ принимают участие в учениях в Курской области

Более 20 экипажей истребителей МиГ-29 и Су-30СМ авиационного полка Западного военного округа принимают участие в летно-тактических учениях на аэродроме «Халино» в Курской области. Как сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов, боевые летные экипажи будут отрабатывать перебазирование на запасные аэродромы.

Практиковаться в поиске и уничтожении различными авиационными средствами поражения воздушных и наземных целей. Также во время учений летчики проведут разведку и сымитируют воздушный бой, преодолеют систему противовоздушной обороны.