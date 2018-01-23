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20 экипажей истребителей МиГ-29 и Су-30СМ принимают участие в учениях в Курской области

23 Января 2018 в 09:06

Более 20 экипажей истребителей МиГ-29 и Су-30СМ авиационного полка Западного военного округа принимают участие в летно-тактических учениях на аэродроме «Халино» в Курской области. Как сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов, боевые летные  экипажи будут отрабатывать  перебазирование на запасные аэродромы. 

Практиковаться в поиске и уничтожении различными авиационными средствами поражения воздушных и наземных целей. Также во время учений летчики проведут разведку и сымитируют воздушный бой, преодолеют систему противовоздушной обороны.

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