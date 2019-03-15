Спорт за неделю: Эксперт - о невезение «Краснодара» и безволие «Зенита» в Лиге Европы

В новом выпуске «НСН-Спорт» — об игре российских клубов в Еврокубках.

С футбольными Еврокубками в нынешнем сезоне распрощались все российский клубы. Увы, мечтать о том, чтобы выиграть титул нам не приходится уже лет 10, задача максимум – протянуть по турнирной таблице как можно дольше. Итак, в четверг на стадии 1/8 Лиги Европы выбыли «Зенит» и «Краснодар», оба клуба ожидаемо не прошли испанцев.

И это, если верить статистке, худшее выступление отечественных команд с сезона-2009/10. Тогда тащили ЦСКА и «Рубин».

Теперь же питерцы, изрядно потрепали нервы себе и болельщикам, только со второй попытки одолев весьма слабенький «Фенербахче», и оступившись на «Вильярреале».

А «Краснодару», который показал в игре с «Валенсией» очень неплохой футбол, откровенно не повезло с жеребьёвкой на ранней стадии. Да и в решающей игре тоже. Кто бы мог подумать, что путь от надежд и мечтаний до полного разочарования можно пройти всего за несколько минут. Победный мяч в этой встрече испанцы забили за 30 секунд до конца, тем самым лишив «Краснодар» четвертьфинала турнира.

Поделиться своими впечатлениями от игры «быков» НСН попросила экс-тренера сборной России Михаила Гершковича.

«Такая тоска на душе, так все складывалось хорошо. И гол забили великолепный. Чуть-чуть не хватило. Но досадная ошибка в середине поля привела к голу и в итоге поражению по сумму двух встреч. В целом «Краснодар» - молодец, понравилась организация игры… Жалко, что не вышли», - отметил специалист.

Даже сложно представить, какая тяжелая атмосфера царила в раздевалке после этого поражения. Но команда нашла в себе силы и обратилась к болельщикам, поблагодарив «за рекордную поддержку, которая гнала вперёд все 90 минут!»

И если «Краснодар» есть за что хвалить, то «Зенит» уступил «Вильярреалу» безвольно. Хотя игра в Испании началась с двух отличных моментов гостей — Азмун дважды выходил один на один, но сначала не попал в ворота, а потом попал в голкипера.

Не дождался позитивных отзывов о своей игре «Зенит» и от Михаила Гершковича.

«Откровенно говоря, никто и не ожидал от «Зенита», что он выйдет дальше. Но вчера совсем безвольно играл, может быть, понимал, что уже ничего не исправить. Осадок не очень неприятный. Работа над ошибками должна быть проведена», - резюмировал специалист.

Ситуация в «Зените» осложнилась и тем, что нападающий Артём Дзюба не попал в заявку на матч в Испании. Полузащитник Вильмар Барриос был заменён в перерыве игры, а голкипер Андрей Лунев получил повреждение во втором тайме.

И перед матчем в РПЛ со «Спартаком» это очень ослабляет позицию сине-бело-голубых.

Но цель стать чемпионом России представляется для команды основной, и вполне, пожалуй, достижимой.