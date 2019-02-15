Спорт за неделю: Достойный «Краснодар» и об-VAR-ованный «Аякс»

В новом выпуске «НСН-Спорт» - футбол возвращается. Лига Европы и Лига чемпионов.

Чем теплее на улице, и чем ближе на календаре весна, тем чаще мы говорим, смотрим, обсуждаем футбол. Тем, что более, что Лига Европы в самом разгаре, и россиянам есть за кого болеть. Пусть наших не много, но если мы не поддержим «Зенит» и «Краснодар», то кто? «Зенит» в 1/16 финала уступил «Фенербахче», причем явно уступил сам, а не турки выиграли. А вот «Краснодар», который вроде всегда в тени клубов с именами типа «Спартака», ЦСКА или того же «Зенита», а на поле выходит – любо-дорого смотреть.

Встреча с «Байером» тому подтверждение. И если у немцев сейчас с игровой практикой проблем нет – они возобновили национальный чемпионат с середины января, выиграли несколько последних матчей, в том числе у «Баварии» (3:1), а также разгромил «Майнц» (5:1), то у россиян – затишье, снега лежат на футбольных полях. Но даже при таких неравенствах «Краснодар» не выглядел в игре с «Байером» растерянным новичком. И потому на фоне такого соперника команда провела очень хороший матч, несмотря на нулевую ничью. Да, в концовке мяч все же побывал в сетке ворот Станислава Крицюка, но судья гол не засчитал. К слову счет 0:0 не так уж и плох, ведь результативная ничья выведет нашу команду в следующий раунд.

Своими впечатлениями не столько от матча, сколько в целом от «Краснодара» с НСН поделился футбольный комментатор Виктор Гусев.

«Если честно, «Краснодар» мне нравится, он здорово играет дома. Домашние матчи в Лиге Европы он всегда выигрывает. Этому способствует и новый стадион, и то, как болельщики поддерживают команду. Команда может расстаться с таким суперфорвардом, как Федор Смолов, и уверить, что никак на команде это не скажется. Мне в целом импонирует «Краснодар», как там все устроено», - поделился своими эмоциями Виктор Гусев.

Помните, про незасчитанный гол в матче с «Байером», тогда Аларио сыграл рукой. И теперь вопрос: был ли гол или не был, играл футболист рукой или не такой краеугольный. Система видеповторов судье в помощь, командам – в справедливость.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал» впервые была применена система VAR. На 37-й минуте футболисты «Аякса» забили мяч в ворота гостей. Словенский арбитр Дарио Скомина обратился к камерам и гол отменил, увидев, что форвард амстердамцев Душан Тадич, находившийся в офсайде, мешал вратарю Тоби Куртуа.

Тут же нашлись несогласные, которые увидели совсем другой расклад и пожаловались, что об-ВАР-овали? Видимо, в ближайшем будущем споры вокруг судейства, как это парадоксально не звучало бы, лишь усилятся.

Обсуждая с НСН этот эпизод, Виктор Гусев признался, что с решением арбитра он также не согласен, но сама система обязательно нужна.

«Я целиком и полностью за видеоповторы. Они вносят справедливость в игру. Точно не засчитают мяч, не пересёкший линию ворот. И хотя бы ради этого эту систему нужно было вводить», - рассказал Гусев.

Как рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин, внедрить систему видеоповторов в чемпионате России планируется в следующем сезоне.