Спорт за неделю: Победный путь «Краснодара» против новой звезды «Зенита»

В новом выпуске «НСН-Спорт» - о том, как стартует второй круг национального чемпионата футбольной Премьер-Лиги и самом ярком трансфере межсезонья.

Матчем между «Оренбургом» и «Анжи» стартовал второй круг национального чемпионата футбольной Премьер-Лиги. Болельщики сетуют, и надо сказать справедливо, что российский футбол по качеству игры, по интриге, и по числу ярких звезд, сильно уступает европейскому. Критиковать может всякий, мы же остановимся на тех моментах, которые могут привлечь, если не на стадион, то хотя бы к экранам.

Во-первых, после первого круга пятерка лучших команд в турнирной таблице настолько плотная, что отрыв лидирующего «Зенита» от идущего пятым «Локомотива» составляет всего шесть очков. А значит, практически любая игра может моментально сменить расклад. «Краснодару», который вместе с «Зенитом» продолжают борьбу в Еврокубке, прочат в этом году чемпионский титул. Это, по мнению футбольных экспертов, будет логичным шагом на пути развития команды. И для золотых амбиций южан есть все: яркие звезды, в целом высокий средний уровень игроков, талантливый главный тренер. Болельщики, восхитительный стадион.

НСН спросила у главного тренера юношеской сборной России Андрея Гордеева, верит ли он, что турнирная таблица может неоднократно поменяться.

«Настолько все близко, еще есть время. Вся борьба впереди. Хочется интриги. И все болельщики со мной согласятся, что чем больше команд претендуют на медали, на выход в Еврокубки, тем интереснее национальный чемпионат», - уверил НСН Андрей Гордеев.

Особо остановимся на «Зените», и вот почему. 43-летие главного тренера команды Сергея Семака встречали как общий праздник, устроив живой коридор для наставника. И даже не выиграй питерцы этот национальный чемпионат, Семак все равно останется на месте – у него большой кредит доверия. К тому же именно в «Зените», по мнению футбольного эксперта Виктора Гусева, играет будущая звезда не только российского, но и мирового футбола.

«Это трансфер «Зенита» иранского нападающего Сердара Азмуна, который за первый матч едва ли не окупил свою стоимость. Он начал с ходу забивать. Он удивительный нападающий. Он молодой, гибкий, техничный. При не самом высоком росте он хорошо борется головой. И боюсь загадывать, но мне кажется, что он выйдет на хороший мировой уровень», - считает Виктор Гусев.

Напомним, что в стыковой зоне завершили первую часть сезона самарские «Крылья Советов» и «Уфа», а в зоне прямого вылета находятся махачкалинский «Анжи» и красноярский «Енисей». Интереснейшие матчи аутсайдеров нам тоже не стоит выпускать из вида. Центральным матчем 18-го тура, безусловно, станет поединок «Спартака» и «Краснодара». Московский клуб, выиграв титул пару сезонов назад, похоже, сдает назад. Скандал с Глушаковым, конфликт с болельщиками, взломанный сайт… Может быть, достойный футбол может вернуть доверие «фратрии». Начало игры в 19 часов.