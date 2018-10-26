«Спартак» задал спортивную загадку недели!

В свежем выпуске «НСН-Спорт» - мнения специалистов о том, кто может занять место Массимо Карреры.

Главным спортивным ньюсмейкером этой недели стал московский «Спартак». О странном увольнении главного тренера Массимо Каррера написали СМИ, свою точку зрения высказали болельщики команды, и не всегда их точка зрения совпадала с мнением владельцев клуба, а иногда их комментарии в приличных компаниях и озвучивать не стоит. Но если перевести на русский литературный, то фанаты в большинстве своем расстроены уходом из команды итальянского специалиста, с которым «Спартак» выиграл первое за 16 лет золото в чемпионате страны.

Потому и матч в Лиге чемпионов против шотландского «Рейнджерс» ждали с особым интересом. Клуб обещал объявить имя нового наставника в ближайшие дни, но на матч команду выводил и.о - Рауль Рианчо. И вот как нулевую ничью в этой игре оценил экс-спартаковец, комментатор Евгений Ловчев.

«Не было качества футбола. Борьбы много было, азарта, но Спартак не создал ни одного момента, и эта команда, которая имеет хорошее нападение. Это нонсенс. Игра была равная, всего несколько момент создал «Рейнджерс». А игру «Спартака», как мне кажется, разрушила нервотрепка, которая была вокруг команды», - считает Евгений Ловчев.

С особым вниманием ждали и пресс-конференцию наставника тульского «Арсенала» Олега Кононова. У того действующий контракт с командой, но по инсайдерской информации именно его руководство «Спартака» видит у руля своей команды. Но официально о назначении объявлено не было, а сам Кононов заявил журналистам, что о красно-белых и не думает. А вот Евгению Ловчеву кандидатура 52-летнего наставника вполне импонирует.

«Нет дыма без огня. Кто–то, конечно, что-то знает. Но молчок идет от клуба, и от тренера…. И это правильно. Кононов с его понятием футбола, с той игрой, которую он сначала выстроил в «Краснодаре», а затем и в «Арсенал» очень походит «Спартаку». Коновов этот спартаковский футбол пропагандирует в своих командах», – оценил работу наставника Евгений Ловчев.

В свою очередь, экс-вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин отметил, что у Кононова есть еще одно безусловное преимущество.

«Первый плюс – это русскоговорящий тренер. Что касаемо самой кандидатуры, то это - загадка. В «Спартак» должен прийти тренер, который уже побеждал, выигрывал титулы. И теперь должен это делать в «Спартаке», - считает Нигматуллин.

Добавим, в сезоне 2014/15 по версии РФС Олег Кононов был признан лучшим тренером РФПЛ. Вместе с «Краснодаром» он выиграл бронзу чемпионата России, а сезоном ранее в 2013/14-м стал финалистом Кубка России.