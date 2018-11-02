Российские гимнасты в Дохе показали «Кузькину мать»

В свежем выпуске «НСН-Спорт» — итоги выступления наших спортсменов в Катаре.

Российские спортивные гимнасты, похоже, вышли на пик формы. Проходящий в Дохе чемпионат мира ярчайшее тому подтверждение. Безусловно, главной нашей победой стала победа Артура Далалояна в индивидуальном многоборье. Золота здесь у нас не было аж с конца ХХ века, когда теперь уже в далеком 1999-м, побеждал Николай Крюков. И всё…

По итогам выступлений в Катаре в шести дисциплинах (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина) 22-летний Далалоян набрал 87,598 балла. Второе место занял китаец Сяо Жотэн, он показал результат с россиянином, но россиянин оказался выше по дополнительным показателям. Бронзу в Катаре в абсолюте также завоевал Никита Нагорный.

Как признался в эфире НСН двукратный бронзовый призер Олимпийских Игр Антон Голоцуцков, Нагорный мог рассчитывать на большее.

«Никита не показал лучший результат, он может лучше, нужно работать еще. А сейчас он показал всем, что можем бороться. Бороться со всеми», - считает Антон Голоцуцков.

Однако вернемся к триумфатору Далалояну. Сразу после исторической, не побоимся этого слова, победы, он признался, что ему тяжело бремя славы. А на сравнение с Алексеем Немов отреагировал с уважением, но отметил, что наш прославленный гимнаст никогда не становился чемпионом мира.

Сам Немов в интервью по поводу триумфа россиянина заявил, что причиной успеха Далалояна стабильные результаты.

Что, надо отметить, чистая правда. Вот статистика. На чемпионате России Артур защитил титулы в личном и командном многоборье, а также стал вторым в вольных упражнениях и третьим на кольцах. На чемпионате Европы выиграл три золотых медали (в командном многоборье, опорном прыжке и упражнениях на брусьях) и «бронзу» в вольных упражнениях.

Далалояну вручили специальный трофей за общекомандную победу сборной России на первом объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта.

Обсуждая с НСН успех наших гимнастов на чемпионате мира, Антон Голоцуцков даже вспомнил слова лидера советской компартии.

«Победителей не судят, успех, потому что работали все долго и упорно, и тренеры, и ребята. Успех общий. И Россия показала всем Кузькину мать, как говорил Хрущев», - пошутил Голоцуцков.

К слову, родом Далалоян из Новосибирска, где начал в 6-летнем возрасте заниматься гимнастикой под руководством Александра Калинина. С наставником спортсмен до сих пор работает в тесной связке.

И напоследок еще один интересный факт. С победой Артура на чемпионате мира поздравил глава государства. Не футболистов, хоккеистов, а - гимнаста. Далалоян доказал, что не Кокориным и Мамаев жив российский спорт.