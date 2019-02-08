От Еврохоккейтура - к чемпионату мира. Кто доедет до Словакии?

В новом выпуске «НСН-Спорт» обсуждаем новичков сборной России по хоккею и их перспективы на попадание в команду в рамках мирового первенства.

Сборная России с победы стартовала на третьем этапе Еврохоккейтура. В Ярославле в вынесенном матче Шведских хоккейных игр команда Ильи Воробьева выиграла в серии буллитов у финнов- 3:2. Первая шайба в ворота Ильи Коновалова, который дебютировал в национальной сборной, влетела уже на 28-й секунде. Надо отдать должное россиянам, отквитались они уже на 5-й минуте усилиями другого Ильи - нападающего Михеева. Он стал, безусловно, самой яркой звездой матча, забросив и вторую шайбу. Однако за восемь секунд до окончания основного времени финнам удалось сравнять счёт. С серии буллитов победу сборной России принес Дмитрий Кагарлицкий, забросивший три шайбы.

Проанализировать эту игру с точки зрения подготовки к чемпионату мира, а ведь Евротур, по большому счету, для этого и был придуман, НСН попросила хоккейного эксперта, комментатора Александра Кузмака.

«Из результатов на Евротуре сделать выводы относительно готовности ребят к чемпионату мира нельзя, потому что 95% игроков, а может и все 100% туда не поедут. Может быть, за исключением Ильи Михеева, который вчера забросил две шайбы. Он уже играл на чемпионате мира в прошлом году, и, кстати, играл неплохо. Но, в общем и целом, этапы Еврохоккейтура используются, как и должно, для подготовки и проверки молодых хоккеистов для игры на уровне сборной. И с этой точки зрения приятно и позитивно, что матч закончился с таким результатом. И еще приятно, что матчи проходят не только в Москве, но и в других городах, да еще и при такой поддержке болельщиков», - считает эксперт.

Глава штаба сборной Роман Ротенберг накануне Шведских Игр в большом интервью изданию Championat.com уточнил, что за последние два года тренеры национальной команды просмотрели 90 игроков на этапах Евротура, из них 34 - попали в сборную на чемпионат мира. Так что Евротур – это очень важный этап подготовки, у любого есть шанс попасть на чемпионат мира. К слову, про новичков.

Главный тренер команды Илья Воробьев вызвал в сборную 18-летнего Григория Денисенко. Вспоминается, пожалуй, столь удачный дебют в национальной команде в столь же юном возрасте в 2014-м году Валерия Ничушкина, который теперь блистает в НХЛ.

Вопрос участия в чемпионате мира игроков Национальной хоккейной Лиги по-прежнему открытый. Международная федерация хоккея делает все зависящее, чтобы заокеанские игроки все-таки принимали участие в мировом первенстве. В частности, все дальше и дальше сдвигая турнир по календарю.

В этом году ЧМ начнется 10 мая, его примут два словацких города Братислава и Кошице. Россия попала в группу B, где сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Австрии, Норвегии, Латвии, Италии.