Новая «старая» звезда. У Медведевой и Загитовой появилась конкурентка

В свежем выпуске «НСН-Спорт» о триумфальном возвращении в фигурное катание Елизаветы Туктамышевой.

Похоже, что на мировой небосклон женского фигурного катания нет, не взошла, а именно вернулась звезда Елизаветы Туктамышевой. Пока весь сонм поклонников поделился на тех, кто поддерживает Евгению Медведеву или Алину Загитову, 21-летния воспитанница Алексея Мишина выигрывает один старт за другим. Роскошно исполняет стриптиз в показательных выступлениях. Да так, что избалованные женским вниманием футболисты признаются в своих симпатиях к Туктамышевой. Зенитовцы пообещали взять на борт фигуристку - после танца «Стюардесса».

Сегодня утром в Японии россиянка выиграла короткую программу очередного этапа Гран-при. Она набрала 76,17. Занявшую второе место хозяйку льда Сатоко Мияхара на 9 сотых балла. Еще одна россиянка, которая отправилась в Японию, Алёна Леонова была шестой, Мария Сотскова только девятой.

Олимпийский чемпион Максим Траньков, который на танцевальный стриптиз Туктамышевой отреагировал емко, написав «повзрослела девушка» в эфире НСН признал, что у фигуристки большое спортивное будущее.

«В этом сезоне у нас действительно есть три фигуристки, которые претендуют на победу в Гран-при, и Елизавета – одна из них. Она идет к своей цели, у нее уже есть три победы из трех, к тому же у нее в активе есть тройной аксель, что является очень большой редкостью. Ей нужно целенаправленно работать, чтобы попасть в финал Гран-при. И не вижу повода сравнивать Туктамышеву с Загитовой и Медведевой», - считает Траньков.

Предолимпийский 2013 год для Елизаветы тоже начинался вполне успешно, но в тот момент, когда нужно было вступать в самую острую стадию борьба за лицензию в Сочи, Туктамышева, что называется, «посыпалась». Травмы, помноженные на проблемы взросления, выбили ее из обоймы звезд. Блиставшие в тот момент Аделина Сотникова и Юлия Липницкая эту болезнь роста позже преодолеть не смогли, уйдя из большого фигурного катания. Но Туктамышева продолжала трудиться. Результат ее усилий сейчас с восхищением наблюдает весь мир.

Многие эксперты отмечают изменившийся стиль катания фигуристки. Она повзрослела, стала более плавной, женственной. И конечно, ее «Клеопарта» смотрится иначе, чем даже самые сложные прыжки 14-летних Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Они суперталантливы, выдают четвертные, которые не все мужчины умеют делать, но пока это экстрим-шоу, акробатика на льду, но не фигурное катание. Хотя обвинять Туктамышеву в том, что она не прыгает, было бы совсем несправедливо. Вспомним тот же тройной аксель, о котором упоминал Максим Траньков. Только берет своего зрителя и судей Елизавета не отдельными компонентами, а целостностью программы.

И за кого бы ни голосовали зрители, кому бы на лед не бросали больше игрушек, в том, что такое соперничество добавляет внимания всему фигурному катанию, поспорить сложно.