Москва принимает чемпионат Европы по фигурному катанию

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Москва в эти дни принимает чемпионат Европы по фигурному катанию. Событие, надо сказать неординарное. Во-первых, потому, что случилось это второй раз в истории, и самое главное, итоги чемпионата Европы будет учитывать тренерский штаб сборной России при формировании национальной команды, который предстоит выступать на Олимпиаде.

Начнем с самой приятного: после затишья длиной в несколько десятилетий сейчас в России выросло очень сильное поколение одиночниц, которые не просто талантливы. Они упорны, уверены в себе и выигрывают все турниры, в которых участвуют. Алина Загитова и Евгения Медведева - примы мирового фигурного катания, что и доказали в Москве, на Европе. При этом Медведеву называют спецназовцем в юбке, которая выходит на лед, даже уставшей, даже только оправившись от травмы. Обсуждая с НСН талант фигуристок, наша первая российская чемпионка мира Мария Бутырская, отметила упорство Медведевой.

«Достаточно долго мы ее не видели, у нее была травма. Она умеет собираться, надежная девочка. Наши девчонки, надеюсь, займут весь пьедестал, это единственный вид фигурного катания, где могут порадовать зрителей, болельщиков».

15-летняя Алина Загитова проводит свой первый взрослый сезон, а Медведева вступает в самый опасный для фигуристок возраст, который не смогла преодолеть Юлия Липницкая. И дальнейшая ее карьера будет зависеть от того, как она пройдет этот этап. Но пример опытнейшей итальянки Каролины Костнер наглядно демонстрирует, что и в 25, и в 30 лет можно выступать на самом высоком уровне.