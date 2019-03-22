Перед матчем с Казахстаном Черчесов не стал разносить футболистов

В эфире «НСН-Спорт» Александр Мостовой не стал ругать сборную России за поражение на старте отборочного турнира к Евро-2020.

Давайте, будем честны, поражение сборной в стартовом матче отборочного турнира к Евро-2020 от футбольной команды Бельгии, скорее прогнозируемое, чем неожиданное. Бронзовые призеры чемпионата мира, чьи ворота защищает Тоби Куртуа, а в составе есть Ромелу Лукаку, на роль аутсайдеров точно не претендуют. Справедливости ради заметим, что на матч в Брюсселе двухметровый нападающий не вышел - у него травма, но у бельгийцев есть Эден Азар, который итог встречи, по большому счету и определил. На 15-й минуте у бельгийцев отличились Юри Тилеманс, через минуту, воспользовавшись ошибкой Куртуа, Денис Черышев отправил мяч в сетку ворот. А затем на авансцене матча появился Азар. Сначала он реализовал пенальти после грубой игры против него Юрия Жиркова, а на 88-й минуте вингер «Челси» оформил дубль.

Последние минуты россияне доигрывали уже вдесятером, на 90-й - за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Александр Головин, и он пропустит следующий матч в отборочном турнире к Евро.

Не увидел неожиданного результата в исходе этой встречи и футбольный эксперт, экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

«Если бы игра закончилась 1:2, то можно сказать, что моменты были у нашей команды. Но счет – 1:3….Мы играли на выезде. Проиграли, и я этому не удивлен. У бельгийцев есть Азар, который на три головы выше наших футболистов», - считает Мостовой.

Надо заметить, что после поражения позитивного настроя сборная не потеряла. Во-первых, поблагодарила своих настоящих поклонников за теплую поддержку. Теперь, как написано в официальном аккаунте команды, футболисты теперь держат курс на матч с Казахстаном 24 марта.

А главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал игру «интересной» и добавил, что «разноса устраивать не надо никогда. Игроки сами всё знают – будем спокойно выправлять ситуацию».

Сказанное на публику и сказанное в раздевалке не одно и тоже. На этом в интервью НСН акцентировал внимание Александр Мостовой.

«Это правильно решение Черчесова, нужно же не забывать, что через пару дней сборной играть еще один товарищеский матч. У нас нормальная группа, из которой мы можем выйти в следующий круг. И разные вещи: говорить журналистам и говорить команде. Наверняка, это на общем собрании обсуждалось. Но есть вещи, которые надо говорить, и те, о которых не стоит на публике вспоминать», - резюмировал Мостовой.

Добавим, что впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента, в том числе, и в России. Ни одна из сборных этих стран путевку на Евро-2020 автоматически не получит. Так что команде Станислава Черчесова нужно включаться в борьбу.

Но с другой стороны такая игровая практика непосредственно перед чемпионатом, это, скорее во благо. Когда нет ярко выраженных звезд, важным фактором потенциальных побед является все же сыгранность команды, умение партнеров понимать, слышать и помогать друг другу.