Гусев: Армеец Головин будет в «Монако» «рабочей коняшкой»

В свежем выпуске «НСН-Спорт» - прогнозы на чемпионат России по футболу и оценки громкого трансфера Александра Головина.

Сегодня в 21.30 по Москве матчем за Суперкубок стартует чемпионат России сезона 2018/19 годов. На поле стадиона «Нижний Новгород» сыграют «Локомотив» как победитель национального первенства прошлого года, и ЦСКА как серебряный призер. Один занимательный факт. Впервые футбольный Суперкубок был разыгран в России 15 лет назад, и тогда на него претендовали эти же команды. Железнодорожники взяли верх в серии послематчевых пенальти. Красно-зеленые всего дважды побеждал в Суперкубке, а армейцы — рекордные шесть раз!

А уже завтра стартует чемпионат России, пожалуй, самый непредсказуемый за последнее время. И волна интереса к футболу после очень успешного для страны чемпионата мира сейчас весьма высокая. Обсуждая с НСН предстоящие матчи, комментатор Виктор Гусев отметил, что прогнозы делать очень сложно, но хочется, чтобы этот чемпионат России стал продолжением чемпионата мира.

Впрочем, активная трансфертная политика пока не позволяет делать ставки на ту или иную команду, определять фаворитов.

«Очень меняются команды. ЦСКА играет совершенно новым составом. Сможет ли «Локомотив» удержать планку? «Зенит» получил нового тренера – моего любимого Семака. Он там будет многое менять. «Спартак» захочет вернуть титул год спустя. Если год назад я мог назвать пару-тройку фаворитов, то сейчас – нет. Очень много команд претендуют на чемпионство», - считает эксперт.

Самый громкий, хотя и самый прогнозируемый трансфер совершил ЦСКА. Блиставшего на мундиале 22-летнего Александра Головина продали в «Монако» и весь футбольный мир предвкушает противостояние двух юных звезд: Головина и 19-летнего Киллиана Мбаппе, который играл в «Монако» и ушел в «ПСЖ».

«Нужно ли это? Конечно, ему нужно хвататься за любую соломинку. Очень сильный чемпионат Франции. Дуэль Головин-Мбаппе предвкушает весь футбольный мир. Но нужно дать Александру время, никто не знает, на какой он позиции он будет играть. Будут ли голы? А если он будет играть полузащитника оборонительного плана?! Он из ЦСКА пришел, видимо, привык быть рабочей «коняшкой». К тому же он принес клубу 30 млн евро, это половина бюджета. Так что трансфер однозначно очень удачный», - высказал НСН свою позицию Гусев.

И на еще один интересный факт обратил внимание футбольный комментатор. Свой первый официальный матч хавбек должен провести уже 4 августа в битве за Суперкубок Франции против «ПСЖ». Возможно, для Головина команда из княжества послужит таким же трамплином, как и для талантливейшего француза Мбаппе.