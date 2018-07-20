Футбол закончился. Да здравствует футбол!

В свежем выпуске «НСН-спорт» рассказываем о трансферах в РФПЛ.

После окончания чемпионата мира стартовать готовиться Российская Премьер-Лига. Новости о трансферах и переходах футболистов сейчас самые актуальные. Главную из новостей преподнес действующий чемпион – «Локомотив», который похоже максимально близок к подписанию контракта с игроком «Барселоны» - Алейшем Виделем. Когда звезды стремятся в один из лучших клубов Европы - понятно, когда наоборот – странно.

ЦСКА, подписавший долгосрочный контракт с тренером Виктором Гончаренко, похоже, лишился трех столпов защиты – завершившего карьеру Сергея Игнашевича блистательно проведшего чемпионат мира, и братьев Березуцких. На данный момент ни Алексея, ни Василия, в стане красно-синих нет. У них летом закончились действующие контракты, новые они не подписывали.

А вот махачкалинский «Анжи» может стать историей. Как заявил генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов, у клуба серьёзные финансовые трудности, и он не исключил, что команде не удастся отыграть весь сезон. Проведший в махачкалинском клубе несколько сезонов нынешний наставник юношеской сборной России Андрей Гордеев, обсуждая с НСН эту тему, предположил, что делаются такие заявления, прежде всего, ради поиска спонсоров.

«Будет очень печально, если мы лишимся такого самобытного клуба. Дело, как я понимаю, в финансовом вопросе, и все такие заявления делаются, что бы найти поддержку в этом вопросе, и чтобы нашлись люди, которые бы протянули руку помощи команде», - заявил Гордеев.

Еще более странная история приключилась с московским «Торпедо». Когда клуб заявил о переходе Эрвинга Ботаки, родившего и выросшего в России, группа болельщиков выступила против, аргументируя это цветом кожи футболиста. «В наших цветах есть чёрный, но в рядах — только белый!» — сообщили фанаты клуба. Экс-генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев в эфире НСН призвал не делать поспешных выводов.

«ФИФА и РФС давно борются и с расизмом, и как сейчас выяснилось, с сексизмом. Мне представляется, что всё это идет от низкой культуры определённой части болельщиков. Хотя их и болельщиками нельзя назвать. У них другие приоритеты в жизни. Борьба должна быть и определённую позицию должны занять руководители клубов. Но нам вмешиваться в эту ситуацию, не зная тонкостей, не нужно. Нет юридических оснований к тому, чтобы признать причиной отказа – цвет кожи футболиста, а не его, скажем, игровые способности», - пояснил этот аспект Воробьев.

Добавим, что в итоге Ботака не оказался в числе новичков «Торпедо», которые были представлены руководством клуба на встрече с болельщиками перед началом нового сезона.