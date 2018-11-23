Фигурное катание и керлинг: Женские ледовые побоища

В новом выпуске «НСН-Спорт» президент Федерации керлинга рассказывает, чему мужчинам стоит поучиться у слабого пола.

C окончанием международного футбольного сезона на авансцену выходят зимние виды спорта. Тем более, что и в фигурном катании есть за кого болеть, и на кого посмотреть, и в керлинге. Наши девушки на чемпионате Европы после золотых медалей 2016 года сделали всё, чтобы повторить этот успех. К слову, в этом году в команде другой скип Алина Ковалева, а бронзовый призер Олимпийских игр Анастасия Брызгалова после допингового скандала и отстранения ее супруга и партнера в миксте Александра Крушельницкого решила сосредоточиться именно на командных соревнованиях. При этом, несмотря на объективные причины, президент федерации керлинга Дмитрий Свищев уверил НСН, что даже команде по плечу самые высокие цели.

«В этом составе они выступают в первый раз. Им сложно, но победить по силам. Не так давно эта команда выиграла большой турнир в Китае. Считаю, что уровень наших девушек выше, они на равных играют с лучшими командами мира. Мы попали в четверку сильнейших, и битва предстоит серьезнейшая», - считает Свищев.

Увы, столь высоких результатов, которые показывают наши девушки, мужская сборная показать не может – она потерпела уже шесть крайне неприятных поражений. Дмитрий Свищев признался, что результат, скорее предсказуемый, чем неожиданный.

«Мужской кёрлинг у нас традиционно не ладится… Но команда Васькова задачу-минимум выполнила, на чемпионат мира квалифицировалась. Хотя этого мало. У нас есть другие примеры – женская команда, дабл-микест, там-то мы являемся чемпионами мира», - напомнил спортивный чиновник.

Резюме выступления нашей мужской команды: спасибо, что отобрались, будем стремиться к большему.

И еще о ледовых побоищах. Но в элегантном стиле и на коньках. Сегодня в Гренобле стартует шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Во Франции выступит двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Также честь сборной будут защищать в женском одиночном катании Станислава Константинова и Мария Сотскова.

До первого из главных стартов сезона – финала серии Гран-при – остаётся две недели. Многие лидеры мирового фигурного катания уже гарантировали себе путёвку в Ванкувер, а борьба за оставшиеся места развернётся как раз в Гренобле. Елизавета Туктамышева и Алина Загитова свое право выступать среди сильнейших уже доказали, теперь - очередь Медведевой.

Но сезон, первый, который она проводит у канадского наставника Брайана Орсера, пока не самый удачный, ни одного выигранного старта. Но когда-то же надо начинать.

Победа в Гренобле станет пропуском для Медведевой в финал Гран-при, как и второе место, но при условии, что она наберет 213,42 балла. Есть одно но - в этом сезоне лучший результат Жени – 204,89.

Женщины выйдут на лед в 20.35 по московскому времени.